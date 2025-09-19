Gesund durchs Oktoberfest: So beugt man der Wiesn-Grippe vor

O'zapft is – und schon drängen sich Tausende Menschen auf der Theresienwiese, die Masskrüge klirren und hier und da fliegt ein Busserl über den Biertisch. Nach dem Festzelt geht es weiter auf die After–Wiesn–Party – und plötzlich spürt man den kalten Herbstwind im Nacken. Vollgepackte Zelte, ausgelassene Nächte und enges Gedränge sind die perfekte Bühne für Erkältungsviren. Doch mit ein paar cleveren Tricks bleibt man fit, ohne am Ende die berühmte Wiesn–Grippe mitzunehmen – und kann das grösste Volksfest der Welt wirklich in vollen Zügen geniessen.