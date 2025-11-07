Getrennte Wege: Journey geht 2026 auf Abschiedstournee

Differenzen um «Don‹t stop believin›»

Dabei hatte es in den vergangenen Jahren durchaus einige Differenzen zwischen Ur–Mitgliedern der Band gegeben. Im Mittelpunkt stand dabei meist ihr Hit «Don‹t stop believin›» – hör' nicht auf, daran zu glauben. Der Song wurde vor allem im politischen Rahmen verwendet – und teils missbraucht. So wandte sich Perry bereits 2020 im Magazin «Metal Hammer» gegen die politische Vereinnahmung des Songs. Anlass war damals eine politische Kundgebung des ehemaligen und aktuellen US–Präsidenten Donald Trump (79). Die Song–Botschaft, so Perry, sei «universell» und sollte für politische Zwecke nicht vereinnahmt werden. Dessen ungeachtet hinterlegte Trump im Mai dieses Jahres ein bizarres Polit–Video erneut mit dem bekannten Journey–Song.