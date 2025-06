Gewohnt namhaft, ungewohnt düster? Alles zum dritten «Knives Out»-Fall

Starttermin und Titel–Bedeutung

Auf dem Fan–Event «Tudum 2025» hat der Streaminganbieter Netflix am Wochenende den offiziellen Starttermin von «Wake Up Dead Man» verkündet – am 12. Dezember dieses Jahres wird es so weit sein. Damit bleibt der dreijährige Rhythmus bestehen: Teil eins namens «Knives Out – Mord ist Familiensache» erschien 2019, 2022 die Fortsetzung «Glass Onion: A Knives Out Mystery» und Ende 2025 nun Teil drei.