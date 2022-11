Gibt es ein Liebes-Comeback bei Niko Griesert und Michèle de Roos?

Niko Griesert und Michèle de Roos: Bewegte Liebesgeschichte

Niko Griesert und Michèle de Roos hatten schon beim «Bachelor» eine wechselhafte Zeit. Dort hatten sie zu Beginn festgestellt, dass sie sich schon von Instagram kannten. Der Rosenvergeber schickte seine flüchtige Online-Bekanntschaft dann kurz vor dem Finale nach Hause, direkt nach den Homedates. Doch dann bereute der Bachelor seine Entscheidung. Er holte de Roos in die letzte Folge zurück. Ein Novum in der Geschichte der Dating-Show. Dennoch musste die Rückkehrerin die Staffel ohne die letzte Rose beenden. Die ging an Michelle «Mimi» Gwozdz (28).