Gigi Birofio und Yasin Mohamed: Polizei ermittelt nach Autounfall

Sachschaden von rund 140.000 Euro

«Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte nach schwerem Unfall mit Sportwagen», heisst es in einer Mitteilung des Heilbronner Polizeipräsidiums vom Montag. Bei der Gemeinde Ilsfeld habe sich am Freitagnachmittag gegen 15:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, in den drei Autos verwickelt wurden. Der 26–jährige Fahrer einer Corvette habe bei nasser Fahrbahn und dichtem Verkehr «vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit» in einer langgezogenen Kurve ein vor ihm fahrendes Auto zu spät gesehen.