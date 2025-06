Gigi Hadid und Bradley Cooper: Date-Night in der Stadt der Liebe

Gigi Hadid und Bradley Cooper sind seit 2023 liiert

Erstmals kamen im Oktober 2023 Gerüchte auf, dass das Supermodel und der «Hangover»–Star ein Paar seien. Seither halten die beiden ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten äussern sie sich zu ihrer Liebe. In einem der wenigen Interviews mit der «Vogue» schwärmte Hadid etwa: «Ich respektiere ihn so sehr als Kreativen und ich habe das Gefühl, dass er mir so viel gibt: Ermutigung und einfach Vertrauen. Wenn die Menschen, die man bewundert, einen ermutigen, kann das so viel Glauben an sich selbst schaffen.»