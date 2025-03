Gil Ofarim überrascht mit weiteren Aussagen zum Davidstern-Eklat

Gil Ofarim: «Mich hat das sehr krank gemacht»

An den beschuldigten Hotelmitarbeiter gerichtet, sagte er damals: «Die Vorwürfe treffen zu. Herr W., ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid.» Im aktuellen «Stern»–Interview geht Ofarim weiter auf die Auswirkungen des Clips ein und sagt, er habe «völlig unterschätzt, was das Video auslösen würde.» Dabei spricht er allerdings nur von den Auswirkungen auf sein Leben: «Ich habe nicht mehr geschlafen. Ich hatte Panikattacken. Also habe ich getrunken, jeden Tag.» Sein Fazit bei RTL: «Mich hat das sehr krank gemacht, ich will dahin auf keinen Fall wieder zurück!»