Gillian Anderson erhält CineMerit Award beim Filmfest München

Über sich selbst sagt Anderson, dass Feminismus in ihrer DNA liege. Ihre Darstellung der klugen und selbstbestimmten Agent Scully in «Akte X» inspirierte laut der Pressemitteilung eine ganze Generation junger Frauen dazu, naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. In ihren Veröffentlichungen setzt sie sich aktiv für soziale Gerechtigkeit ein, unter anderem durch die Unterstützung von Organisationen wie «Women for Women International».