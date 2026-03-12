«Gilmore Girls»-Star Lauren Graham: So wäre Lorelai als Oma

«Ich habe einige Nichten und Neffen. Eine von ihnen ist fünf und ich verbringe sehr viel Zeit mit ihr. Ich bekomme immer Ärger, weil ich ihr jedes Mal Geschenke mitbringe und sie bei mir so ziemlich alles machen darf, was sie will», erzählt die Schauspielerin und zieht eine Parallele zwischen sich und ihrer Kultrolle. «Ich denke, so wäre ich wahrscheinlich auch im fiktiven Leben.» Sie wäre auch jederzeit dazu bereit, dies unter Beweis zu stellen. «Ob ich Lorelai gern als Grossmutter spielen würde? Natürlich!», versichert sie. «Ich würde Lorelai als wirklich alles spielen – auch beim Arbeiten in einem Coffee Shop. Jederzeit.»