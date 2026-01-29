Giovanni und Jana Ina Zarrella bekommen eigene Netflix-Serie

Zurück zu ihren Wurzeln? Fast 20 Jahre nach ihrer Doku–Soap «Jana Ina & Giovanni» wollen die Zarrellas künftig wieder Einblicke in ihr Leben geben – und das bei Netflix. Beim «What next?»–Event des Streamingdiensts in Berlin liessen die Zarrellas am Mittwochabend die Katze aus dem Sack: Sie bekommen ihre eigene Doku–Serie. Damit treten Jana Ina (49) und Giovanni (47) direkt in die Fussstapfen der Kaulitz–Brüder und sollen 2026 das nächste Reality–Zugpferd für Netflix werden.