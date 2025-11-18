Giovanni Zarella: Das ist ihm bei seiner ersten Weihnachtsshow wichtig

Für ein Projekt reiste Giovanni Zarrella nach Westafrika

Er selbst besuchte bereits ein Projekt an der Elfenbeinküste, bei dem jungen Menschen geholfen wird, eine Ausbildungsstätte zu erhalten. Er halte es für «unglaublich wichtig», dass die Menschen etwas lernen, mit dem sie ihr Leben bestreiten können. «Es war sehr schön, das vor Ort zu erleben, mit den Menschen durch den Tag zu gehen und zu sehen, wie sie leben. Wie sehr sie schätzen, was sie haben, obwohl das im Verhältnis zu dem, wie es uns geht, so viel weniger ist. Aber diese Dankbarkeit, dass es ein Licht gibt am Ende des Tunnels, dass es Hoffnung gibt auf ein besseres Morgen.» Er hätte bei seinem Besuch gelernt, «dass wir es nach wie vor unglaublich gut haben» und «dass wir gemeinsam noch viel mehr tun müssen für eine bessere Welt».