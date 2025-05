Giovanni Zarrella: Was er sich für die Zukunft seiner ZDF-Show wünscht

Was sind die persönlichsten Songs auf dem Album?

Zarrella: Zum einen «Italiano vero», weil das der Song ist, den ich meinem Papa und damit auch meinen Eltern gewidmet habe. Damit ist gemeint, egal wo mein Vater ist, er wird immer ein «echter Italiener» bleiben. Es ist ein Dankeschön an meine Eltern für das, was sie aufgegeben haben als Kinder, als sie ihr Land verlassen haben, jedoch mit Deutschland auch eine geliebte Heimat gefunden haben. Diesen Mut, den man damals in den 60ern gebraucht hat, finde ich so beachtlich und ich glaube, ich war demütig, das so erleben zu dürfen, weil meine Eltern das so vorgelebt haben. Zum anderen ist «Fantastico» sehr persönlich, weil der Song in meinem Leben dafür steht, dass man immer ans Gute glauben muss. Dass man das Leben versucht, immer positiv zu nehmen und nach vorne zu blicken. Als Drittes würde ich «La discoteca italiana» nennen, da das Lied die Nostalgie und das Lebensgefühl beschreibt, das ich habe, wenn ich an das Italien meiner Kindheit denke. Wie ich mit zehn, elf, zwölf Jahren mit meinen Eltern und meine Schwester losgefahren bin, zu viert im Auto, da war mein Bruder noch gar nicht geboren. Wie wir über den Brenner gefahren sind, beim ersten Autogrill gestoppt haben, Papa seinen Espresso getrunken hat und wir eine Aranciata und ein Panino bekommen haben. Wie wir dann in Italien am Strand waren und die Musik aus der Strandbar zu hören war. Diese Erinnerungen sind einfach wunderschön.