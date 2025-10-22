Giovanni Zarrellas erste Weihnachtsshow: Das ist schon bekannt

Ersatz für Carmen Nebel

Für Giovanni Zarrella ist es nach seiner etablierten Samstagabendshow ein weiteres ZDF–Format. Der Sender knüpft damit an seine Tradition grosser Spendengalas in der Vorweihnachtszeit an. Fast zwei Jahrzehnte lang führte Carmen Nebel (69) durch die Benefizshow «Die schönsten Weihnachts–Hits». 2024 moderierte sie am 5. Dezember letztmals. «Die Sendung geht weiter, da bin ich mir ganz sicher. Dann sitze ich auf dem Sofa und schaue zu. Es war schön und ich habe es gerne gemacht», verabschiedete sich Nebel damals. Auch ihre Gala unterstützte die beiden Hilfsorganisationen.