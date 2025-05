Girlband Fifth Harmony plan Reunion - aber ohne Camila Cabello

Viele Soloprojekte in sieben Jahren Auszeit

Fifth Harmony wurde 2012 im Rahmen der US–Castingshow «The X Factor gegründet». Mit Hits wie «Work From Home» oder «Worth It» zählten sie zu den erfolgreichsten Girlgroups der 2010er Jahre. Ihre Alben «Reflection» und «7/27» erreichten Platinstatus in den USA.