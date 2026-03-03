Gisele Bündchen hat einen neuen Job in der Beauty-Branche

Dass Marken, die sich «grüner» und bewusster positionieren wollen, bei ihr anklopfen, ist daher kein Zufall. Für Bündchen selbst fügt sich die Partnerschaft in ihren Weg ein: «Ich glaube fest daran, dass wahre Schönheit aus einem inneren Gleichgewicht entsteht», teilt das Model mit. Garnier unterstütze Menschen mit Produkten, die nicht nur wirken, sondern sich gut anfühlen und gleichzeitig Rücksicht auf die Umwelt nehmen. «Diese Partnerschaft fühlt sich für mich deshalb ganz natürlich an», so Bündchen. Zum Auftakt begleitet die 45–Jährige die Kampagne der neuen Pflegelinie Fructis Diamond Sleek.