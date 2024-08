Glasperlenspiel-Paar Carolin und Daniel hat geheiratet

Antrag erfolgte im Berliner KaDeWe

«Heiraten hatte für mich immer etwas sehr Erwachsenes und ich war mir oft nicht sicher, ob das etwas für mich ist», berichtet die Sängerin. Der Antrag sei dann unaufgeregt und ohne Kitsch vonstattengegangen: «Als Daniel und ich eines Abends beim Italiener in der sechsten Etage des KaDeWes sassen, stieg in dieser Situation das Verlangen in mir, Daniel zu sagen: ‹Ich glaube, ich könnte mir jetzt vorstellen zu heiraten!›» Er habe nur kurz überlegt und dann gesagt: «Dann lass uns ins Erdgeschoss fahren und ich kaufe dir einen Ring, und wir heiraten!» Natürlich habe sie «Ja» gesagt: «Also sind wir heruntergefahren, und er hat mir einen Ring gekauft.»