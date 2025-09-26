«Glaub nicht alles, was du siehst!»: «GZSZ» startet Anti-Fake-Kampagne

Als erstes Video wurde ein Beitrag von Olivia Marei (35) auf den offiziellen Social–Media–Accounts gepostet. Darin beschreibt sie eine Fake News, in der behauptet wurde, dass sie von einem angeblichen Liebhaber oder wahlweise von ihrem Mann ins Koma geprügelt worden sei. Natürlich alles vollkommener Quatsch und frei erfunden. Durch solche Lügen sei allerdings nicht nur sie betroffen, sondern in diesem Fall auch ihr Mann, dem eine schwere Straftat vorgeworfen wurde, berichtet Marei emotional.