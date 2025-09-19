Glenn Close: Nacktszene in neuem Film war ihre eigene Idee

Das Thema Natur in «The Summer Book» spiegele ihr Leben in vielerlei Hinsicht wider, verriet Glenn Close zudem in dem Interview. Die Schauspielerin lebt mit ihrer Familie in Montana. «Einer der Gründe, warum wir hier leben, ist, dass wir [Annie's Sohn] inmitten der Natur grossziehen können», sagte sie. «Er wird dieses Grundstück wie seine Westentasche kennen und die Wechsel der Jahreszeiten erleben. Er wird wissen, wie Dinge wachsen. Er wird Respekt vor der Tierwelt entwickeln, sich seine geheimen Orte schaffen und davon sein Leben lang profitieren, so wie ich es in meiner Kindheit getan habe, als ich als kleines Kind durch die Landschaft von Connecticut getobt bin.»

