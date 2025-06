Glenn Close und Billy Porter im «Hunger Games»-Prequel mit dabei

«The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» basiert auf dem gleichnamigen Buch von Autorin Suzanne Collins (62), das erst im März erschienen ist und sich als enormer Verkaufserfolg erwies. Der Film wird chronologisch zwischen dem Prequel «Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes» und der Original–Reihe mit Jennifer Lawrence (34) angesiedelt sein.