«Glückwunsch, Andy!»: So feiert Florian Silbereisen Andy Borg im TV

Wie «Merkur.de» berichtet, wird Borg auch über sein «Musikantenstadl»–Aus im Jahr 2015 sprechen. «Ich habe es früher erfahren», erklärt Borg dem Bericht zufolge in der Sendung. «Ich durfte, musste dann, nachdem ich wusste, dass ich raus bin, noch zwei Sendungen moderieren.» Der damalige Unterhaltungschef habe ihn zuvor zu einem Gespräch eingeladen, Borg dachte, es ginge um die Planung der weiteren Sendungen. «Und dann hat er lange um den Brei herumgeredet und ganz zum Schluss sagt er: ‹Andy, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die Gute: Der ›Musikantenstadl‹ geht weiter. Die Schlechte: ohne dich›», erklärt Borg, der damals sprachlos die Nachricht aufgenommen habe. Mit seinem «Schlager–Spass» könne er glücklicherweise weiterhin vor der Kamera stehen.