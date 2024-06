«GNTM»: Diese Models kämpfen am Donnerstag im Finale um den Sieg

Luka: «Wimpern sehen abartig feminin aus»

«Hauptsache nicht klassisch» sollten die Models dann auch den Walk in den ebenso aussergewöhnlichen wie freizügigen Outfits des Schweizer Modedesigners Yannik Zamboni (37) gestalten. Seine eigens fürs Halbfinale entworfenen Kreationen erinnerten mal an Kunstwerke, mal an Gegenstände des täglichen Lebens. Um in die ausgefallenen Looks zu passen, leisteten Stylisten und Make–up–Artisten ganze Arbeit bis zur totalen Verwandlung. Vor allem den Zwillingen schmeckte das nicht so recht. «Diese Wimpern sehen abartig feminin aus – das ist gar nicht mein Look. Für mich und meinen Bruder ist das eine der grössten Challenges hier», so Luka. Und Julian ergänzte: «Das hat nichts Negatives oder Diskriminierendes. Es ist einfach nur, wie ich mich fühle.»