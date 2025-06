«GNTM»-Finale 2025: Daniela und Moritz holen sich den Jubiläumstitel

20 Jahre «Germany's next Topmodel» haben mit den zwei neuen Gewinner–Models Daniela und Moritz ihren krönenden Abschluss gefunden. Mit einer fulminanten Show hat Heidi Klum (52) den Start in ein neues Jahrzehnt ihrer Model–Casting–Show auf ProSieben eingeläutet. Am Donnerstag (19. Juni) feierte die ganze «GNTM»–Familie der letzten 20 Jahre sowie zahlreiche Star–Gäste in Köln eine bunte Jubiläumssause.