«GNTM»: Heidis Final-Anwärter shoppt sich ins Aus

Eliobs fataler Shopping–Fail

Vor dem letzten Fashion–Walk in Los Angeles drückt Heidi den Models je 1.500 Dollar in bar in die Hand. Ihre Aufgabe: Sie sollen innerhalb von zwei Stunden ein Tages– und ein Abend–Outfit shoppen. Der Walk beinhaltet einen schnellen Outfit–Wechsel, den die Models bei der Kleiderauswahl einplanen sollen. Während die vier weiblichen Models routiniert einkaufen gehen, ruft die Aufgabe bei Pierre Panik hervor: «Ich hasse Shopping–Touren.» Eliob plagt ein ganz anderes Problem. Er reizt nicht nur das Zeitlimit voll aus. Auch beim Budget will er keine Kompromisse machen und die ganzen 1.500 Dollar ausgeben, um «expensive» auszusehen. Doch das kommt ihn teuer zu stehen. Eliob hat die Rechnung ohne das amerikanische Preis–System gemacht: Die Mehrwertsteuer auf Bekleidung wird erst an der Kasse aufgeschlagen. Weil der Gesamtpreis das Budget übersteigt, muss er Hemd und Schuhe an der Kasse zurücklassen – ein fataler Fehler.