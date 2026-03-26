«GNTM»: Männer-Model treibt Gastjurorin zur Weissglut

Verstorbener Freund mit auf dem Catwalk

Der Haute–Couture–Catwalk steht an. Die extravaganten Outfits stellt Star–Designer Christian Siriano (40) zur Verfügung. Er und Coco Rocha assistieren Heidi Klum bei der Entscheidung über den Einzug in die nächste Runde. Den berührendsten Walk des Tages legt Journalismus–Schülerin Julia (25) hin. Auf dem Catwalk ist sie nicht allein. Sie läuft in Gedenken an ihren Freund: «Er ist vor zwei Jahren bei einem Arbeitsunfall verstorben. Ohne ihn zu leben ist immer noch unerträglich, genauso wie das Wissen, dass wir nie heiraten und Kinder haben werden.» Auf dem Laufsteg fühlt es sich aber so an, «als würde er in mir leben und bei mir sein.» Während des Walks zittern ihr kurz die Beine – auch wegen der atemberaubend hohen High Heels. Aber sie meistert die Herausforderung bravourös und schafft es eine Runde weiter.