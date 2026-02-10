«GNTM»-Rückblick: Diese Kandidaten haben Geschichte geschrieben

Die älteste Kandidatin

Als Heidi Klum 2022 die 17. Staffel als «diverseste Staffel aller Zeiten» ankündigte, war das kein leeres Versprechen. Gleich drei Frauen jenseits der 50 traten an – ein Novum in der Geschichte der Sendung. Neben Martina (damals 50) und Lieselotte (damals 66) war es vor allem Barbara Radtke aus Flensburg, die für Aufsehen sorgte: Mit 68 Jahren ist die vierfache Mutter und fünffache Grossmutter bis heute die älteste Kandidatin, die jemals bei «GNTM» dabei war. Ihre Botschaft: «Alter ist nur eine Zahl.» In der sechsten Folge musste sie die Show zwar verlassen, aber Barbara modelt bis heute – auch mit über 70 Jahren steht sie regelmässig vor der Kamera und teilt Fotos von ihren meist privaten Shootings auf Instagram.