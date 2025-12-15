«GNTM»-Siegerin Kim Hnizdo: Darum hat sie Eizellen einfrieren lassen

Nach der Aufregung um ihren «Honey» hielt das Model sein Liebesleben anschliessend in der Öffentlichkeit bedeckt. Im Frühjahr 2025 machte Hnizdo dann jedoch ihre neue Beziehung in ihrer Instagram–Story bekannt. Sie schrieb zu einem Honigtopf–Emoji: «Ich kann nicht glauben, dass euer starkes, unabhängiges Mädchen – sorry, eure Frau – wieder Pärchenbilder postet. Ich habe mir 2016 geschworen, nie wieder meinen Partner im Netz zu zeigen, nachdem ich volle Kanne blamiert wurde. Zeit ist nicht das, was uns beim Heilen hilft, sondern die Liebe.»