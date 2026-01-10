«GNTM»-Star Betty Taube mischt bei «Let's Dance» mit

Ex–«Germany‹s next Topmodel»–Kandidatin Betty Taube (31) steht als «Let›s Dance»–Teilnehmerin fest. Das verkündete die Content–Creatorin, Moderatorin und Autorin nun auf Instagram. Dort verriet die 31–Jährige, die 2014 durch «GNTM» bekannt wurde: «Jetzt werde ich bei ‹Let›s Dance' auf dem Tanzparkett stehen und ich sage euch: Ich habe Angst.» Der Grund: «Alles, was ich an Tanzerfahrung habe, sind Dorffeste.» Ausserdem sei sie «die unsportlichste Person der Welt», so das Model weiter.
Betty Taube erklärte in ihrem Vorstellungsclip aber auch: «Ich bin super ehrgeizig und werde mir so viel Mühe geben.» Sie freue sich auf die Zeit in der TV–Show, auf die anderen Kandidaten und auch darauf, «es meiner Oma zu erzählen».
Diese Kandidaten der 19. «Let's Dance»–Staffel stehen fest
Zuvor wurde bereits Content–Creator Willi Whey als weiterer Kandidat für die neue «Let's Dance»–Staffel bestätigt. Er wolle in der Tanzshow seine Komfortzone verlassen, wie der Influencer in seinem Vorstellungsvideo erklärte. «Man kennt mich von Instagram, TikTok und der ein oder anderen Outdoor–Serie», lässt der 31–Jährige die «Let's Dance»–Fans zudem wissen.
«Ninja Warrior»–Sportler Joel Mattli und Tokio–Hotel–Schlagzeuger Gustav Schäfer wurden ebenfalls bereits als diesjährige «Let's Dance»–Kandidaten bestätigt. Zuvor verkündete RTL die Influencerin Vanessa Borck, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, No–Angels–Sängerin Nadja Benaissa, «GZSZ»–Star Jan Kittmann, Sängerin Anna–Carina Woitschack und Komiker sowie Schauspieler Simon Gosejohann als Mitglieder des Tanzshow–Casts für 2026.
Die vorangegangenen Staffeln der RTL–Show starteten jeweils im Februar. Die 18. Ausgabe von «Let's Dance» konnte Diego Pooth für sich entscheiden. Gemeinsam mit Ekaterina Leonova setzte er sich gegen die prominente Konkurrenz durch.