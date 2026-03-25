«GNTM»-Umstyling: Alexavius bekommt besonderes Makeover

Es ist wieder so weit: Das legendäre Umstyling steht an. Bei den Kandidatinnen und Kandidaten von «Germany's next Topmodel» (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) löst dieser magische Begriff alljährlich Reaktionen von Panik bis Ekstase aus. Für Heidi Klum (52) ist es «der allerschönste Tag von allen». Bevor sie den Models neue Looks verpasst, plaudert sie beim gemeinsamen Kochen aus dem Nähkästchen. Dabei verrät sie nicht nur, welche Zutat in ihrer Küche nie fehlen darf, sondern spricht auch offen über die Kritik, der sie in ihrer Zeit als Model immer wieder ausgesetzt war, und über das Heimweh, das sie zu Beginn ihrer Karriere begleitete.