«GNTM»: Viel Gemecker bei erster Fashionshow der Frauen

Zur Entscheidung: Zu Beginn der Fashionshow teilte Heidi Klum ihren Co–Juroren mit, dass sie mindestens fünf Models aussortieren muss. Die Zwillinge Janet und Juliet (25) müssen als erstes dran glauben. «Da wir gemeinsam rausgeflogen sind, fällt's uns weniger schwer. Wir können gemeinsam nach Hause fahren und sind nicht allein.» Auch Kandidatin Angie (26) nimmt ihren Rauswurf nicht allzu zu schwer: «Es ist keine Welt zusammengebrochen.» Ausgeträumt ist der Modeltraum auch für Sina und Sophie. Letztere reagiert verständnislos und in Tränen aufgelöst. Sie ärgert sich: «Es gab viel Schlechtere als mich! Vanessa hätte rausfliegen sollen, nicht ich! Die haben sie nur drin gelassen aus Mitleid, weil sie sich verlaufen hat.»