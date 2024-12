«Golden Bachelor» soll Ende Januar ins Free-TV kommen

Bei RTL+ erscheint seit 3. Dezember immer dienstags eine neue Folge. In der jüngsten Silvester–Episode ging es erstmals zur Sache: Frank Stärk, der sich als erster Ü60–Rosenkavalier in Deutschland auf die Suche nach der richtigen Frau begeben hat, erlebt seinen ersten Kuss in der Show. «Wenn man sich mag, darf man das ruhig mal zeigen», findet er dazu und schwärmt nach dem aufregenden Date mit Hubschrauber–Flug und romantischem Sonnenuntergang: «Es hat gefunkelt, es hat geknistert.» Ob Lise schliesslich auch die letzte Rose ergattern kann, muss sich noch zeigen. Insgesamt buhlen in der Sendung 18 Frauen über 60 um Stärk. Die Dreharbeiten fanden auf der griechischen Insel Kreta statt.