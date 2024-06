Goldener Löwe für «Alien»-Legende Sigourney Weaver

Ihre erste kleine Filmrolle hatte Weaver 1977 in Woody Allens (88) «Der Stadtneurotiker». Nur rund zwei Jahre später wurde sie mit der Hauptrolle in Ridley Scotts (86) Sci–Fi–Klassiker «Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt» zum Star und zur Vorzeige–Action–Heldin der Traumfabrik. Es folgten unzählige Rollen – nicht nur in weiteren Filmen der «Alien»–Reihe, sondern unter anderem auch in Hits und oftmals ausgezeichneten Produktionen wie «Ghostbusters – Die Geisterjäger», «Gorillas im Nebel», «Die Waffen der Frauen» oder «Avatar – Aufbruch nach Pandora».