«GoldenEye» wird 30 Jahre alt: Unvergessenes James-Bond-Debüt

Mit dem irischen Darsteller Pierce Brosnan (72) betrat am 17. November 1995 in «James Bond 007 – GoldenEye» ein neuer Bond die Bühne. Eingeführt wurde er – wie für das langlebige Agentenfilm–Franchise üblich – stilsicher mit einer auch heute noch atemberaubenden Actionsequenz: Bond (in Wahrheit: Stuntman Wayne Michaels) stürzt sich per Bungeesprung über 200 Meter in die Tiefe, infiltriert eine sowjetische Basis und flüchtet schliesslich, indem er ohne Fallschirm einem Flugzeug im Sinkflug hinterherspringt, es in einem qualvoll langen Flug erreicht – und sich von dannen macht, während die Bösen (unter anderem der deutsche Fassbinder–Star Gottfried John) wie üblich dumm aus der Wäsche gucken.