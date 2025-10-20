Goldilocks: Diese Jeansform überlebt jeden Trend

Von der «Vogue»–Chefin bis zum Dior–Designer

Auch in höheren Kreisen zeigt sich der Trend. Als die «Vogue» bekannt gab, dass Chloe Malle neue Chefredakteurin würde, trug die 39–Jährige auf dem begleitenden Foto eine Jeans, die weder weit noch eng war, sondern eben diesen «normalen» Schnitt hatte. Fashionistas wie Kendall Jenner oder Hailey Bieber sorgen für zusätzlichen Hype. Und auch Designer Jonathan Anderson trug nach seinem Debüt für Dior Womenswear auf der Pariser Modewoche eine Vintage–Levi's. Auch bei seiner Kollaboration mit Uniqlo soll er ein Paar dieser unkomplizierten Jeans integriert haben.