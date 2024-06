Golf-Star Rory McIlroy sagt Scheidung von seiner Frau Erica Stoll ab

Auch die Verkündung der Scheidung war überraschend

Die Scheidungs–Absage kommt genauso überraschend wie die Trennungs–Nachricht vor einem Monat: Während McIlroy sich in Kentucky auf die PGA Championship vorbereitete, erhielt Erica Stoll in seinem Haus in Jupiter die Scheidungspapiere, in denen eine «unwiderruflich zerrüttete» Ehe angegeben wurde. Der Golf–Profi beantragte das gemeinsame Sorgerecht für ihre dreijährige Tochter Poppy und die gerichtliche Durchsetzung eines Ehevertrags, den das Paar vor seiner Hochzeit im April 2017 unterzeichnet hatte.