«Good Luck Guys»: Diese zwölf Realitystars ziehen ins Survival-Camp

Am 31. Juli startet bei Joyn die dritte Staffel der Realityshow «Good Luck Guys». Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten aus verschiedenen Formaten der deutschen Reality–TV–Landschaft wagen sich erneut an das Überlebensspiel am sogenannten Lost Beach in Thailand. In Zweierteams kämpfen sie um ein Preisgeld von 20.000 Euro – ohne Luxus, ohne Social Media, dafür mit neuen Spielregeln und körperlich wie taktisch fordernden Challenges.