«Good Will Hunting»-Star Minnie Driver stösst zu «Emily in Paris»

Oscar–nominierter Neuzugang

Mit Minnie Driver holen sich die «Emily in Paris»–Verantwortlichen eine Oscar–nominierte Schauspielerin ans Set. Die 55–Jährige war bereits 1995 in «James Bond 007 – GoldenEye» zu sehen, zwei Jahre später wurde sie für ihre Rolle in «Good Will Hunting» an der Seite von Matt Damon, Ben Affleck und Robin Williams endgültig international bekannt und für den Oscar nominiert.