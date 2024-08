«Gossip Girl»-Star Ed Westwick hat geheiratet

«Gossip Girl»–Star Ed Westwick hat «Ja» gesagt

Westwick teilte am 25. August ein Bild von seiner Braut und sich selbst als Frischvermählte. Der Schauspieler trägt darauf ein weisses Jackett samt weissen Hemd und schwarzer Hose. Jackson bezaubert in einem trägerlosen Kleid von schlichter Eleganz in strahlendem Weiss und mit ausladender Schleppe. Sie hält einen Blumenstrauss aus weissen Rosen in der Hand. Auch der Bräutigam trägt angesteckt eine Rose. «Die Reise hat gerade erst begonnen», heisst es im Begleittext, gefolgt von einem Ring–Emoji.