Gottschalks TV-Abschied: Nur ein ARD-Thriller lockte mehr Zuschauer an

Insgesamt musste sich Gottschalk beim Gesamtpublikum der Konkurrenz aus dem Ersten geschlagen geben: Der ARD–Thriller «Spurlos in Venedig» holte mit 4,22 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von sehr guten 19,0 Prozent den Primetime–Sieg in dieser Kategorie. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren konnte der Krimi allerdings nicht mithalten – hier reichte es nur für 0,28 Millionen Zuschauer und 7,5 Prozent Marktanteil, womit RTL in dieser Zielgruppe klar die Nase vorn hatte.