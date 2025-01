Grammy Awards ehren Quincy Jones bei Verleihung in Los Angeles

Beyoncé (43) ist in elf Kategorien nominiert und geht als Favoritin ins Rennen. An dem Abend sollen nicht nur Künstlerinnen und Künstler geehrt werden, sondern auch Spenden für die Betroffenen der Waldbrände von Los Angeles gesammelt werden. «Bei den 67. Grammy Awards geht es in diesem Jahr nicht nur darum, das Beste in der Musik zu feiern und zu ehren, sondern auch darum, zu zeigen, wie die Kraft der Musik dabei helfen kann, Menschen in Not wieder aufzubauen, aufzurichten und zu unterstützen», heisst es dazu in einem Statement.