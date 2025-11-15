Grammy-nominierter Rapper Pusha T wird wieder Vater

Für den US–Rapper Pusha T (48) läuft es in den vergangenen Wochen und Monaten offenbar ganz hervorragend. Erst wurde er kürzlich für fünf Grammys nominiert, jetzt teilen er und seine Ehefrau Virginia mit, dass sie ihr zweites Kind erwarten.
«Zweites Meisterwerk auf dem Weg... Gott ist gut», schreibt sie auf Instagram zu Bildern, auf denen ihr Babybäuchlein deutlich zu sehen ist. Auf einem der Fotos ist der gemeinsame Sohn des Paares, Nigel (5), abgebildet. Der Junge umarmt auf der Aufnahme seine Mutter.
Pusha T: Bleibt all die Arbeit bei seiner Ehefrau?
Auch der stolze Papa meldet sich zu Wort. Auf der Social–Media–Plattform veröffentlicht Pusha T mehrere Bilder seiner Frau und seines Sohnes. «Nigel, du bittest darum und du wirst es bekommen... aber dieses Mal war es Mama, die es möglich gemacht hat», schreibt der Rapper dazu. Sie habe gebetet und Enttäuschungen verkraften müssen, «aber sie hat deine Wünsche nie aufgegeben. Du wirst ihr ganz schön was schuldig sein!» Er hoffe, dass sein Sohn bereit für eine neue Verantwortung und andere Erwartungen sei, denn das gehe damit einher, ein grosser Bruder zu sein. Das Baby soll demnach im Frühjahr 2026 zur Welt kommen.
Bei seiner Partnerin bedankt Pusha T sich für seinen zweiten Sohn. Seine Worte deuten an, dass sich Virginia bisher um all die Arbeit gekümmert hat, die ein Baby mit sich bringt. «Ich hoffe, du bleibst der Tradition treu und bringst mir niemals bei, wie man Windeln wechselt, Essen zubereitet, eine Nase vom Rotz befreit oder irgendetwas anderes, was eine Supermama so macht. Du machst mir das Leben sehr leicht, und ich liebe und schätze dich für all das sehr», schreibt er an seine Ehefrau gerichtet. Hoffentlich ist er selbst auf diese Verantwortung vorbereitet, auf die er seinen Sohn Nigel hinweist.
Pusha T macht unter anderem zusammen mit seinem Bruder Malice als Clipse Musik. Das Duo wurde kürzlich für fünf Grammys nominiert – darunter mit «Let God Sort Em Out» für das «Album des Jahres» und für das beste Rap–Album. Verliehen werden die Grammys am 1. Februar 2026.