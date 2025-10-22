Grammy-Stiftung zeichnet Mariah Carey als «Person des Jahres» 2026 aus

MusiCares ist die Wohltätigkeitsorganisation der «Recording Academy», die als Dachverband der US–Musikbranche jedes Jahr die begehrten Grammy Awards vergibt. Die erste «Person des Jahres»–Gala fand 1991 zu Ehren von David Crosby statt – ebenfalls zwei Tage vor der Grammy–Verleihung. In genau diesem Jahr gewann Mariah Carey ihre ersten beiden Grammys: als beste neue Künstlerin und für die beste weibliche Pop–Gesangsdarbietung mit ihrem Hit «Vision of Love». Mittlerweile wurde sie insgesamt mit fünf Grammys ausgezeichnet.