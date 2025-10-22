Grammy-Stiftung zeichnet Mariah Carey als «Person des Jahres» 2026 aus

Mariah Carey (56) wird für ihr Lebenswerk von der Grammy–Stiftung als «Person des Jahres» 2026 geehrt. MusiCares würdigt die Sängerin in der Bekanntgabe als «eine der berühmtesten Stimmen der Musik» und ehrt sie «für ihre aussergewöhnliche Karriere sowie ihr langjähriges Engagement für soziale Projekte und Menschen in Not».
Benefizgala am 30. Januar in Los Angeles
Die Veranstaltung findet am Freitag, den 30. Januar, im Los Angeles Convention Center statt, zwei Tage vor der 68. Grammy–Verleihung in der Crypto.com Arena. Bei der Benefizgala, deren Erlös traditionell an Projekte zur Unterstützung bedürftiger Musikschaffender geht, sollen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler zu Ehren Careys auftreten.
Mariah Carey hat weltweit rund 200 Millionen Alben verkauft und 19 Nummer–eins–Hits in den US–Charts erzielt. Sie gilt damit als erfolgreichste Solokünstlerin der Musikgeschichte. Mit dem Song «All I Want for Christmas Is You» lieferte sie zudem einen der beliebtesten Weihnachtshits und wird jährlich als «Queen of Christmas» gefeiert. «Mariah Careys Einfluss reicht weit über ihre bemerkenswerte Kunst hinaus», erklärt Theresa Wolters, Geschäftsführerin von MusiCares. «Sie hat ihre Plattform konsequent genutzt, um Gemeinden konkrete Unterstützung zu bieten, sei es durch Katastrophenhilfe, Jugendförderung oder Programme, die Menschen mit Chancenungleichheit helfen.»
MusiCares ist die Wohltätigkeitsorganisation der «Recording Academy», die als Dachverband der US–Musikbranche jedes Jahr die begehrten Grammy Awards vergibt. Die erste «Person des Jahres»–Gala fand 1991 zu Ehren von David Crosby statt – ebenfalls zwei Tage vor der Grammy–Verleihung. In genau diesem Jahr gewann Mariah Carey ihre ersten beiden Grammys: als beste neue Künstlerin und für die beste weibliche Pop–Gesangsdarbietung mit ihrem Hit «Vision of Love». Mittlerweile wurde sie insgesamt mit fünf Grammys ausgezeichnet.