Grateful-Dead-Sängerin Donna Jean Godchaux gestorben

Donna Godchaux sang auch mit Elvis Presley

Geboren am 22. August 1947 als Donna Jean Thatcher in Florence im US–Bundesstaat Alabama begann ihre Karriere zunächst als Studio–Sängerin. Ihre Stimme wurde früh Teil der Musikgeschichte. Sie sang Backing Vocals auf Percy Sledges Welthit «When a Man Loves a Woman» und auf Elvis Presleys Songs «Suspicious Minds» und «In the Ghetto» – beides Nummer–eins–Hits. Auch für Cher oder Neil Diamond sang sie im Hintergrund. Über die Arbeit mit Presley sagte sie später: «Das war eine der erstaunlichsten Zeiten meines Lebens. Er war so freundlich zu uns, ermutigend und voller Komplimente... Und er sah grossartig aus. Ich sage euch, er war der schönste Mensch, den ich je gesehen habe.»