«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane: Memoiren für November angekündigt

Er schrieb bis zuletzt. Im Herbst sollen nun Eric Danes (1972–2026) Memoiren erscheinen. Das hat der Verlag Penguin Random House rund zwei Wochen nach dem Tod des Schauspielers angekündigt. Das Werk wird den Titel «My Book of Days: A Memoir in Moments» tragen und ab dem 3. November im Handel erhältlich sein.
Erscheinen werden die Memoiren bei der Verlagsmarke «The Open Field» von Maria Shriver (70), der Ex–Frau von Arnold Schwarzenegger (78). Shriver hat das Projekt auch persönlich begleitet. In einem Statement, das dem US–Magazin «People» vorliegt, erklärte sie: "Er sagte mir, er wolle, dass seine Familie weiss, wie sehr er sie liebt – und er wollte ihnen eine Geschichte hinterlassen, auf die sie stolz sein können.
Tod mit nur 53 Jahren
Dane war am 19. Februar im Alter von nur 53 Jahren gestorben – nur zehn Monate, nachdem er seine Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) öffentlich gemacht hatte. Laut des Verlags hat der «Grey's Anatomy»–Star «bis zum Schluss» an dem Manuskript gearbeitet und sich explizit für eine Veröffentlichung ausgesprochen.
«Ich schreibe dieses Buch genau deshalb»
«Er wollte, dass seine Töchter und die Leser diese Worte haben. Die Veröffentlichung erlaubt es ihm, weiter zu sprechen – in seiner eigenen Stimme, mit der Klarheit und dem Mut, die ihn auszeichneten», heisst es in der Verlagsmitteilung.
In einem Zitat, das der Verlag vorab geteilt hat und das Dane noch vor seinem Tod formulierte, erklärte er seine Motivation: «Ich möchte die Momente festhalten, die mich geprägt haben – die schönen Tage, die schweren, die, die ich nie als selbstverständlich betrachtet habe. Damit die Menschen, die es lesen, sich daran erinnern, was es bedeutet, mit Herz zu leben. Wenn meine Geschichte jemandem hilft, in seinen eigenen Tagen Sinn zu finden, dann ist sie es wert, erzählt zu werden.» Andernorts sagte er: «Jeden Morgen wache ich auf und werde sofort daran erinnert, dass das real ist – diese Krankheit, diese Herausforderung. Und genau deshalb schreibe ich dieses Buch.»