«Grey's Anatomy» startet bei ProSieben, Disney+ pausiert

Für Nachschub ist gesorgt

Erst Ende März feierte die Erfolgsserie ihr 20–jähriges Jubiläum. «Grey's Anatomy» ist damit das am längsten laufende medizinische Drama in der Geschichte des US–Fernsehens. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. US–Sender ABC hat die Serie ein weiteres Mal verlängert. Staffel 22 soll noch in diesem Jahr in den USA starten. «Deadline» zufolge sind 18 neue Folgen geplant.