Grimme-Preis 2025: Fiktionspreis geht ausschliesslich an TV-Serien

Weitere Preisträger stehen fest

Auch in den anderen Kategorien wurden die Preisträger bekannt gegeben. In der Kategorie Unterhaltung gehen die Auszeichnungen an «Die Teddy Teclebrhan Show» (Prime Video), «Kroymann – Ist die noch gut?» (RB/SWR/NDR/WDR) sowie an die ursprünglich in der Kategorie Fiktion nominierte Serie «Player of Ibiza» (NDR).