«Grossartiger Mensch»: Sängerin Krümel trauert um Nadja Abd el Farrag

«Naddel» liess sich nie verbiegen

Besonders habe Pfaff an der Verstorbenen geschätzt, dass sie sich stets treu geblieben war und sich «nie verbiegen» liess. «Viele durften dich leider nicht so kennenlernen wie ich! Dafür bin ich sehr dankbar, denn du warst ein grossartiger Mensch», heisst es weiter. Sie schliesst ihren Beitrag mit den Worten: «Erschrocken über deinen Tod denke ich jedoch an all die guten Zeiten, die ich mit dir erleben durfte! Ruhe in Frieden! Deine Krümel».