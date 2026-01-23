«Grosse Dankbarkeit»: Schiller feiert zehntes Nummer-eins-Album

Schiller teilt Erfolg mit Fans und Unterstützern

Schiller, der mit dem neuen Album im Mai auf Tour geht und unter anderem in Köln, Hamburg und Berlin Halt macht, erklärt in einem Statement: «Der zehnte Nummer–eins–Erfolg in den Offiziellen Deutschen Album–Charts erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit und tiefer Freude.» Der Erfolg sei alles andere als selbstverständlich und «gehört nicht mir allein. Mein herzlicher Dank gilt meinem Publikum, das mich über all die Jahre begleitet und getragen hat, sowie meinen musikalischen Wegbegleitern, die mit Leidenschaft, Vertrauen und Kreativität diese Reise möglich machen.»