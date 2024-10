Grosse Ehre für Fussballikone: Bundesverdienstkreuz für Jürgen Klopp

«Der populärste Deutsche in Grossbritannien»

Jürgen Klopp erhalte das Bundesverdienstkreuz, weil «Erfolg und Ruhm» ihn nie davon abgebracht hätten, «sich jedem einzelnen Sportler zuzuwenden und in ihm den Menschen zu sehen», heisst es in der Begründung des Bundespräsidialamts. «Auch für seine zahlreichen Fans hat er sich immer viel Zeit genommen und sich auch der gesamten Region, in der er gelebt hat, zugewandt.» Er habe als «der populärste Deutsche in Grossbritannien» während seiner Zeit in Liverpool «zu einem positiven Bild unseres Landes beigetragen».