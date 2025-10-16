«Grosse Freude»: Kate und William empfangen Kronprinz Hussein

Beide werden einmal Könige sein: Der britische Thronfolger Prinz William (43) hat Jordaniens Kronprinz Hussein bin Abdullah (31) auf Schloss Windsor empfangen. Dabei blieben die beiden Männer nicht unter sich, auch die beiden Ehefrauen, Prinzessin Kate (43) und Prinzessin Rajwa (31), waren zugegen.
Prinz William und Kronprinz Hussein: Offiziell aber entspannt
Die Paare posierten offenbar freudig für offizielle Fotos von dem Empfang. Strahlend sind alle vier auf mehreren Bildern aus dem Schloss zu sehen. Was hinter den Kulissen besprochen wurde, wird zwar nicht verraten, aber auch auf vom Palast veröffentlichten Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass sich alle Anwesenden wunderbar verstehen.
«Es war uns eine grosse Freude, Seine Königliche Hoheit Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. von Jordanien und Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Rajwa heute Morgen in Windsor willkommen zu heissen», schreibt der Palast zu den Aufnahmen bei Instagram.
Weitere Eindrücke, die eine offizielle, aber gelassene Atmosphäre suggerieren, veröffentlichte auch Al Hussein bin Abdullah II. auf der Plattform. «Es war Rajwa und mir eine grosse Freude, heute Ihre Königlichen Hoheiten, den Prinzen und die Prinzessin von Wales, im Windsor Castle zu treffen [...]», schreibt er auf seinem Account zu einem anderen Beitrag. Ausserdem sei es Hussein bin Abdullah eine Ehre gewesen, Prinz William zu einem Besuch eines Luftwaffenstützpunkts der Royal Air Force (RAF) zu begleiten. Der jordanische Kronprinz sei dort über die Trainingsprogramme unterrichtet worden.
Sie feuerten schon gemeinsam die Engländer an
Kronprinz Hussein und Prinz William verbindet eine langjährige Freundschaft. Bereits im Jahr 2018 sahen sich die beiden etwa gemeinsam ein aufgezeichnetes Spiel der Engländer bei der Fussball–WM im Palast Beit al Urdun an, weil William es damals nicht live verfolgen konnte. Die Hochzeit von Prinz Hussein und Prinzessin Rajwa hatte William im Jahr 2023 gemeinsam mit Prinzessin Kate besucht.