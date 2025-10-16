«Grosse Freude»: Kate und William empfangen Kronprinz Hussein

Weitere Eindrücke, die eine offizielle, aber gelassene Atmosphäre suggerieren, veröffentlichte auch Al Hussein bin Abdullah II. auf der Plattform. «Es war Rajwa und mir eine grosse Freude, heute Ihre Königlichen Hoheiten, den Prinzen und die Prinzessin von Wales, im Windsor Castle zu treffen [...]», schreibt er auf seinem Account zu einem anderen Beitrag. Ausserdem sei es Hussein bin Abdullah eine Ehre gewesen, Prinz William zu einem Besuch eines Luftwaffenstützpunkts der Royal Air Force (RAF) zu begleiten. Der jordanische Kronprinz sei dort über die Trainingsprogramme unterrichtet worden.